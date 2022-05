Onvervalst Hollands of semi-exotisch? Probeer ook eens een lentestamppot

Mevrouw Hamersma verzucht weleens dat we zoveel tradities hebben dat er nog maar nauwelijks ruimte in de agenda is voor gewóne dagen. Een van de vele vindt op tweede kerstdag plaats. Sinds jaar en dag wordt er in een almaar uitdijend gezelschap een heel nederige boerenkoolstamppot met worst gegeten. Wanneer deze gewoonte ooit voet aan de grond heeft gekregen, weten we niet precies meer. Feit is dat we er mee zijn begonnen met een echtpaar, inmiddels onze oudste vrienden. We hadden zelfs nog niet eens kinderen. Nu wel. En die hebben ondertussen zelf ook voor een nieuwe generatie boerenkoolstamppoteters voortgebracht. Zo lang geleden is het.