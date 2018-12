Op eerste kerstdag gewoon naar de super voor die vergeten boodschap

Op eerste kerstdag is 1 op de 4 Nederlandse grootgrutters geopend. In de Randstad is zelfs de helft van alle supermarkten morgen als normaal in bedrijf, zo blijkt uit een rondgang van openingstijden.nl.



In 256 gemeenten valt, net als vorig jaar, bij 960 supers de vergeten kerstboodschap te halen. De meeste supermarkten gaan om 12.00 uur open, maar bij zo'n 130 vestigingen staat het personeel ‘gewoon’ om 08.00 uur paraat.



Niet klaverjassen

,,Mensen willen verse producten op eerste kerstdag’’, zegt eigenaar Jeroen Kolkman van PLUS in Zutphen. ,,Vroeger kon ik gewoon de winkel een uurtje dichtdoen om te klaverjassen met collega’s. Dat is nu ondenkbaar.’’



Zijn collega's van de PLUS aan de Beestenmarkt in Zutphen gaan morgen het langst van iedereen open: van 9.00 tot 20.00 uur. ,,De ervaring leert dat het goede dagen zijn’’, zegt Herbert Vosselman.

‘Klanten vinden het fijn’

Spar City, eveneens in Zutphen was ook vorig jaar op eerste kerstdag open. ,,Wij zijn 365 dagen per jaar open. Dus ook op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag’’, zegt Romana Tjallinks, eerste kassamedewerkster.



Ze verwacht veel kerstinkopers. ,,Ik heb van veel klanten gehoord dat zij het fijn vinden dat we op beide kerstdagen open zijn. Het gebeurt vaak dat mensen op de valreep toch nog wat spullen willen kopen tijdens de feestdagen.’’

Wel iets vroeger dicht

Qua geopende winkels spant Jumbo met 212 zaken op eerste kerstdag de kroon, Albert Heijn volgt met 185 vestigingen. Tweede kerstdag is Vomar, die alle winkels opent, de grote winnaar.



Tweede kerstdag kun je zelfs bijna overal terecht. Dan gaat het met ruim 3000 winkels in 340 gemeenten om 80 procent van alle supermarkten. De kans dat winkels op beide dagen eerder sluiten is er wel.