Op Pindakaasdag eten we... géén hagelslag

Koken & EtenHet is vandaag Nationale Pindakaasdag. En wat eten we dan? Pindakaas.

De Nederlandse Pindakaasdag is het kleine broertje van de International Peanutbutter Day. Voor pindakaasproducent Calvé extra reden om de dag groots uit te pakken. ,,We beginnen vandaag met het luiden van de gong op de beurs. Daarna delen we via Facebook gratis gepersonaliseerde potten pindakaas uit. Tag je vriend in onze gedeelde post en win allebei een pot pindakaas met je naam erop’’, zegt Julia Verheul, brand manager van Calvé.

Hoeveel potten pindakaas de deur uit gaan is nog niet helemaal duidelijk. ,,We gaan eerst maar eens kijken hoeveel mensen reageren.’’ Verder wordt vanavond ook bekend of Calvé de winnaar van de Gouden Loeki is. De commercial met een jonge, voetballende Lieke Martens die zelfs in de regen een balletje blijft trappen is één van de tien genomineerden.

Ook de Pindakaaswinkel draagt vandaag een steentje bij. Bij een bestelling van twee potten krijg de klant er de derde smaak naar keuze gratis bij. Je kunt daarnaast pindakaas t-shirts, schorten, rompertjes en tassen winnen als je het facebookbericht van de Pindakaaswinkel liked, deelt of een 'pindakaasbaas' tagt. Voor de gelegenheid deelt Chiel Spruitenberg, compagnon van de Pindakaaswinkel een stukje historie: ,,Oorspronkelijk komt pindakaas uit Amerika en is het in de voedselpakketten na de oorlog overgewaaid naar Nederland.’’

Pindakaas pannenkoek

Sommige restaurants doen ook mee. Zo introduceren pannenkoekenboerderij Langs Berg en Dal en zusterbedrijf de Venneper Lodge in Nieuw Vennep vandaag een speciaal drie-gangenmenu met pindakaas als de hoofdrolspeler. Op de kaart staan onder andere een speciale pannenkoek met banaan, pindakaascrumble, chocoladedruppels en slagroom. ,,Wij vinden dit soort dagen leuk om te vieren.’’ Dat treft, want op 5 februari is het nationale Nutelladag. Weer een dag om helemaal los te gaan.