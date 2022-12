Oreo-koekjes zwart dankzij grote hoeveelheden milieuvervuilend ammoniak

Voedselver­spil­lings-app Too Good to Go gaat boodschap­pen­pak­ket­ten thuisbezor­gen

Voedselverspillings-app Too Good to Go heeft een overeenkomst gesloten met voedselproducent Unilever en gaat nu boodschappenpakketten thuisbezorgen. Voor de toekomst kondigt Too Good to Go nog meer samenwerkingen aan.

