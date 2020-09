Ottolenghi tovert met spannende smaken, maar jongste zoon kritisch, die eet het liefst kale pasta

Ingrediënten puree van limabonen

1 pot van 700 g goede kwaliteit limabonen, uitgelekt (500 g) (wij gebruiken grote Navarrico-limabonen van Brindisa, maar u kunt natuurlijk ook andere bonen uit pot of blik gebruiken of de bonen zelf koken)

1. eetl. citroensap

1 eetl. olijfolie

zeezoutvlokken

1. Verhit de oven tot 150°C.

2. Doe voor de steaks alle ingrediënten met 1 eetlepel zeezoutvlokken in een grote ovenvaste pan met een deksel. Leg de paddenstoelen erin met de bolle kant boven, leg er een vel bakpapier overheen, en druk dit iets aan zodat alle ingrediënten zijn bedekt. Zet het deksel op de pan en zet hem 1 uur in de oven. Keer de paddenstoelen om, leg het papier en het deksel weer terug, en zet de pan weer 20 minuten in de oven, of tot de paddenstoelen botergaar zijn maar niet uiteenvallen. Schep de paddenstoelen met een keukentang op een snijplank, halveer ze en zet opzij.

3. Schep met een eetlepel de ui, knoflook en chilipeper (verwijder het steeltje) uit de pan – het is geen probleem als u wat specerijen en olie mee schept. Doe alles in de kleine kom van de keukenmachine en pureer het glad. Doe het gepureerde uienmengsel weer in de pan, voeg de halve paddenstoelen toe en zet op halfhoog tot hoog vuur. Laat alles circa 5 minuten zachtjes smoren tot de smaken zich mengen.

4. Maak terwijl de paddenstoelen garen de puree. Doe de bonen in een keukenmachine met het citroensap, de olijfolie, . theelepel zeezoutvlokken en 2 eetlepels water. Pureer alles helemaal glad. Schep de puree in een middelgrote pan en laat hem op halfhoog tot hoog vuur al roerend circa 3 minuten koken tot hij goed warm is.

5. Verdeel voor het serveren de limabonenpuree over vier borden. Leg op elk bord vier halve paddenstoelen en schep er een flinke lepel olie met de smaakgevers over (niet alles is nodig: bewaar hem in de koelkast in een goed gesloten pot en gebruik hem om over gegrilde groenten, noedels, vlees of vis te sprenkelen).