Ovenschotel met wintergroenten en runderworstjes

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 180 °C.

- Boen de aardappels en pastinaken schoon en snijd ze in stukken.

- Schil en snijd de koolrabi in stukken.

- Pel en snijd de uien in parten. Kneus en pel de knoflooktenen.

- Doe alle groenten en rozemarijntakken en salieblaadjes op een bakplaat of in een braadslee. Bestrooi met zout en peper en besprenkel met olijfolie. Schep goed om. Leg de worsten erbij.

- Bak het gerecht circa 45 minuten tot de worst gaar is en de groenten lekker geroosterd zijn.

- Breng eventueel op smaak met een scheutje sherryazijn.