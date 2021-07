Overname Deen in kannen en kruiken, tachtig winkels worden AH, Vomar of DekaMarkt

De verkoop van tachtig Deen-winkels aan AH, Vomar en Dekamarkt is goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Albert Heijn lijft 38 filialen in, Vomar tekent voor 23 winkels en DekaMarkt kan 19 supermarkten ombouwen.

Albert Heijn neemt ook het distributiecentrum in Hoorn en de bloemencentrale over. Het distributiecentrum in Beverwijk komt in handen van DekaMarkt. De drie supermarktketens ondervinden genoeg concurrentie van andere supermarktbedrijven, aldus de ACM.

Tijdens de beoordeling zag de ACM wel een concurrentieprobleem als een Deen-supermarkt in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn naar Albert Heijn zou gaan. Inwoners van Tuitjenhorn en Warmenhuizen zouden dan geen alternatief meer hebben. Daarom hebben Albert Heijn en Vomar een wijziging aangebracht in de verdeling van de supermarkten tussen hen beide. De Deen-supermarkt in Tuitjenhorn wordt geen Albert Heijn, maar een Vomar.

Forse investeringen

De overname werd in februari aangekondigd. Deen zag in dat er de komende jaren fors geïnvesteerd moest worden om toekomstbestendig te worden. Daarvoor moeten bijvoorbeeld de logistiek en de onlinetak worden gemechaniseerd. De familie achter het bedrijf besloot daarop de winkelketen in de verkoop te zetten.

Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn is blij met het ACM-besluit. ,,De afgelopen periode heb ik een groot aantal winkels van Deen bezocht. Stuk voor stuk prachtige winkels. Ik was ook onder de indruk van de bloemencentrale, die straks voor een mooie aanvulling op ons huidige aanbod zorgt.’’ Door de overname telt AH straks ruim negenhonderd supermarkten in ons land. Vomar en DekaMarkt groeien elk door naar zo'n honderd winkels.

Kruidenierswinkel

Deen ontstond in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel en is met name actief in Noord-Holland. Verder heeft de keten supermarkten in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Behalve de fysieke filialen verkoopt de keten ook online boodschappen en bloemen. De keten heeft een landelijk marktaandeel van ruim 2 procent en had in 2019 een jaaromzet van meer dan 800 miljoen euro.

Door de verkoop verdwijnt er weer een supermarktformule. In 2000 telde ons land nog 46 verschillende formules, 21 jaar later zijn het er nog 26.

Bekijk al onze economische nieuwsvideo's in deze playlist.