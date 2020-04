Pannenkoekenflip van Luc gaat viraal: ‘Ik ben nu flipkoning’

‘Hoe kunnen we een leuke draai geven aan de situatie?’

De Didammer maakt er een sport van om met gekke dingen te bedenken de aandacht op hem en zijn restaurant te vestigen. Twee jaar geleden lukte het Peters om nationale aandacht te krijgen voor zijn niet te versmaden pannenkoek frikandel speciaal. Dit keer is het raak met de ‘flipchallenge’. ,,Ik heb met collega Wesley Huning van ’t Noorden in Aalten de koppen bij elkaar gestoken. Hoe kunnen we toch een leuke draai geven aan de hele situatie waarin we met z’n allen zitten? Toen hebben we de flipchallenge bedacht. We sturen elkaar per app videootjes met de vraag kun jij dit? Gisteren hebben we ze uitgedaagd via Facebook met ons filmpje. En dat is nu al flink viraal gegaan. We hadden onze challenge eigenlijk donderdag de wereld in willen sturen, maar die is al op eigen kracht begonnen. Veel collega’s willen meedoen. Dit moet echt een dingetje gaan worden.’’

In één take

De perfecte flip van Luc Peters stond er in één take op. ,,We hebben ondanks alles een hartstikke drukke Pasen gehad. Aan het eind van de dag bakken, hebben we die flip gemaakt. We gooien iedere dag met de pannenkoeken, we flippen niks met een deksel of een spateltje.



Dit is een kwestie van goede timing en op het juiste moment filmen. En natuurlijk de perfecte samenwerking met onze hulp Merel Wissing uit Beek, we zijn echt op elkaar ingespeeld, dat gaat fantastisch. En nu zo mooi op anderhalve meter van elkaar.’’



Peters is al bezig met de volgende uitdagende flip. ,,Iets met de pannenkoek van de linkerhand-pan naar rechterhand-pan en dan over de schouder. Ik moet wel uitkijken, we hebben niet zo'n hoog plafond.



Maar misschien dat we iets met het afhalen kunnen doen. De doos bijvoorbeeld in de kattenbak gooien als een frisbee. Dat lijkt me wel wat. Ach, we moeten gewoon positief blijven knallen in deze tijd.”