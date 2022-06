Pasta gaat goed samen met zalm: ‘Dat is me toch lekker’

Zalm kun je op meerdere manieren in een pasta verwerken, zegt Brenda Hoff, bekend van kookblog Brenda Kookt. ,,Je kunt een zalmmoot gebruiken of gerookte zalm. Zalmmoot, het liefst zonder huid, kun je bakken in een koekenpan en daarna aan het pastagerecht toevoegen of meegaren met de andere groenten of saus. Bij gerookte zalm is dit niet nodig, dit voeg je last minute toe aan het pastagerecht.”

Pasta en zalm zijn heel erg lekker met een snel citroensausje of een roomsausje van kruidenroomkaas, vertelt Hoff. ,,Qua groenten voeg ik graag broccoli, spinazie of courgette aan de pasta toe. En qua pastasoorten kun je alle kanten op. Tagliatelle is geschikt, maar ook penne of fusilli. En je kunt zelfs voor zalmlasagne gaan” Hoff deelt verschillende recepten op haar site, zoals een citroenpasta met zalm en courgette, pasta met spinazie en gerookte zalm of tagliatelle met pesto en zalm.

Veel verschillende groenten

Zalm kun je zowel in de oven als in de pan goed bereiden, stelt Judith Pagrach, oprichter van My Food Blog. ,,In de oven vind ik persoonlijk nog makkelijker, omdat de zalm dan rondom even gaar wordt. In de pan kun je de zalm lekker op de huid bakken. Zet het fornuis dan eerst goed hoog en daarna laag. Daarna breek je de zalm en meng je deze door de pasta. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan voor gerookte zalmsnippers en deze naderhand door de pasta heen roeren.”

Als het over de bijbehorende pasta gaat, kiest Pagrach bijvoorbeeld voor een tagliatelle met een roomsaus met zalm en broccoli. ,,Maar ook een penne met zalm, kappertjes en groenten, waarvoor je veel verschillende groenten kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan groene en witte asperges. Maar ook spinazie of courgette. En sla, paksoi en zoete aardappel gaan ook goed met zalm. Of ga eens voor een pastasalade met zalm.”

Gerookte zalm is minder gezond

Voor culinair auteur Janine Jansen, gespecialiseerd in de mediterrane keuken, is er maar één gerecht favoriet. ,,Ik maak graag mijn pasta met een ons gerookte zalm en een schep rouille, een Franse knoflooksaus. Dat is eigenlijk alles, en dat is me toch lekker. Je serveert er een salade bij, anders is het wel erg saai, en dan ben je klaar.”

,,Gerookte zalm is wel iets minder goed dan verse zalm”, merkt Jansen op. ,,Ten eerste laat het rookproces schadelijke stoffen achter. En voor het roken wordt de zalm eerst gepekeld en daardoor is deze dus behoorlijk zout. Maar de zalm bevat natuurlijk nog wel goede onverzadigde vetzuren en als je verder geen extra zout aan de pasta toevoegt, hef je het weer wat op. Daarbij is dit een supermakkelijk gerecht: het staat in no time op tafel. En eventueel zou het ook met een mootje verse zalm lekker zijn.”

