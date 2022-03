Pastacrisis dreigt in Italië: ‘Ik heb nog voor een maand voorraad, dan is het op’

Het Italiaanse pastamerk Rummo heeft vrijdagavond de productie stilgelegd als gevolg van gebrek aan grondstoffen, eerder in de week stopte La Molisana ook al met pasta maken. De twee, relatief kleine, producenten hebben problemen met de aanvoer van graan.



Deels zijn de problemen te wijten aan vrachtwagenchauffeurs die in, met name, Zuid-Italië al dagen staken en provinciale wegen blokkeren. Ze protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. ,,De weg op gaan kost ons geld”, zeggen de truckers bij een benzinestation in Foggia, Zuidoost-Italië. ,,De overheid zou de accijnzen moeten verlagen, anders heeft het voor ons geen zin te gaan werken.” Als gevolg van de stijgende olie- en gasprijs is ook het onderhoud van hun trucks niet meer te betalen. ,,Een Michelinband kost nu 100 euro meer dan voorheen, het is niet vol te houden.”

Lees ook PREMIUM Sancties beginnen te bijten, roebel keihard onderuit

Voor een ander, belangrijk, deel zijn de aanvoerproblemen te wijten aan het feit dat veel Italiaanse pasta gemaakt wordt van graan uit Rusland en Oekraïne. Vincenzo Divella, directeur van een van de grootste pasta- en koekjesfabrikanten in Italië, maakt zich zorgen over 3000 ton graan die in de haven van de Russische stad Rostov ligt. ,,Ik weet niet of en zo ja, wanneer, de lading verscheept wordt”, vertelt hij aan de Italiaanse krant La Repubblica. Divella produceert elke dag 1000 ton droge pasta, 35 ton verse pasta en 90 ton koekjes. ,,We kunnen naar Canada of de VS voor graan, maar dat is verder en, dus, duurder.”

Vooral het zachte graan, bestemd voor koekjes en brood, komt uit Oekraïne of Rusland. In 2021 importeerde Italië 120.000 ton graan uit Oekraïne en 100.000 ton uit Rusland. De twee landen zijn goed voor een derde van de mondiale graanproductie en dus kan de oorlog, en een boycot op Russische producten, leiden tot een mondiale schaarste aan graan.

Spaghetti

Vooralsnog leidt het tekort aan graan niet tot een tekort aan pasta en brood, maar wel tot hogere prijzen. Door de Russische inval in Oekraïne is de prijs van graan omhoog geschoten. Op 24 februari, de dag van de invasie, alleen al kostte graan 5,7 procent meer dan de dag ervoor. Een ton graan kost nu gemiddeld 320 euro, met uitschieters naar 381, tussen de 4 en 8 euro meer dan voor de invasie. Opgeteld bij de stijgende energieprijzen, stakende vrachtwagenchauffeurs en de hoge inflatie, moet de Italiaanse consument wel flink meer betalen voor spaghetti of penne, alleen al in januari steeg de prijs van pasta met 12,5 procent. Gemiddeld kost een kilo pasta nu 30 procent meer dan een jaar geleden.

Italiaanse consumentenorganisaties maken zich grote zorgen. Als de oorlog in Oekraïne lang aanhoudt kan het wel leiden tot lege schappen in de supermarkt, ook in andere delen van Europa. De meeste pastafabrikanten hebben een korte omlooptijd en dus een relatief kleine voorraad. ,,Ik heb nog voor een maand voorraad”, zegt meelhandelaar Caputo in Napels tegen de lokale krant Il Mattino. ,,Dan is het op.”

Volledig scherm © Shutterstock / Evgeny Karandaev