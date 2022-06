Perry maakt de guilty pleasures van BN'ers: ‘Vegetariërs wilden allemaal vlees’

Koken & EtenIn restaurants maken we massaal foto’s van mooie gerechten die we vervolgens op social media delen. Maar er zijn van die hapjes waar we nooit over praten omdat we er ons een beetje voor schamen. Om die guilty pleasures draait de nieuwe kookshow met Perry de Man.

Waar mogen ze jou voor wakker bellen?

,,Heb je een maand? Ik ben echt een slachtoffer van een obesogene omgeving. Ik was op Amsterdam CS laatst en daar zag - en rook - ik de rookworst van de Hema. Die kan ik echt niet laten liggen. Dat is echt mijn probleem. Ken je die tekenfilms, dat er zo’n taart in het raamkozijn staat en dat daar de damp vanaf komt? En dat je die taart dan ruikt en moet pakken? Ik ben geen dief van mijn eigen smaakpapillen, ik wil alles proeven.”

Kozen ze daarom jou voor een kookshow rond guilty pleasures?

,, Dit programma is op mij geschreven. Alles proeven, dat is mijn hele ding. Vooral die guilty pleasures. Ik ben een wandelende guilty pleasure. Ik ga samen met mijn gasten die van hun namaken.Iedereen heeft er een. Er zijn in dit land 17 miljoen guilty pleasures.”

Je gasten zijn BN’ers zoals Dries Roelvink en Humberto Tan. Zaten er verrassingen bij?

,,Veel van die gasten waren vegetariër en willen geen vlees meer eten. Maar al hun guilty pleasures waren met vlees, dat vond ik wel grappig om te zien. Het ging zo: ik kreeg een lijst met gerechten en een lijst met gasten. Ik wist niet welk gerecht bij welke gast hoorde. Ik wist vooraf niet wie er kwam. dus ik wist niet voor wie ik die guilty pleasure ging maken. Ik ben er best trots op dat ik de gerechten allemaal wel kende. Ook de frikandel. Alle gefrituurde dingen zijn lekker, hè? Dat lokt. Je kunt niet wakker maken voor een appel, maar wel voor een appelbeignet.”

Welk gerecht op de lijst verbaasde je?

,,De okrasoep, daar ben ik echt trots op, hoe goed die lukte. Dat is wel echt wel wat culinairder. En de varkensschenen. Daar was ik wel een paar uurtjes zoet mee. Wat me ook verraste: voor mij is een guilty pleasure iets waar je je een beetje voor schaamt. Maar er waren gasten bij die daar daar anders tegenaan keken. Die bijvoorbeeld een mooie herinnering hadden, bijvoorbeeld aan hun oma.”

Je maakte een gerecht die je gast het allerliefst eet. Vond je dat spannend?

,,Er ligt wel druk op. Op de dag zelf hoorde ik pas wie bij het gerecht hoorde dat ik had voorbereid. Je wilt echt pleasen, dus je moet wel je best doen. Bij Surinaamse gerechten moest ik echt even aan de bak. Als iemand bij je langs komt, wil je wel dat je eten lekker is. Helemaal als er een camera op staat. Gelukkig heb ik daar niet zo’n probleem mee.”

Bij een guilty pleasure hoort iets van schaamte. Niet nodig?

,,Sommige mensen krijgen echt rode konen als ze vertellen over die van hun. Maar je kunt er niks aan doen. Ik vind: omarm je guilty pleasures. Iedereen heeft er een. Ik schaam me sowieso nergens voor.”

Voor wie was die okrasoep nou?

,,Voor Howard Komproe. En die Schweinehaxe voor Freddy Tratlehener, dus Vjeze Fur. Die had een heel verhaal over hoe hij vroeger dan al in de auto de krokante stukjes mocht opeten.”

Wat is jouw guilty pleasure?

,,Die van mij is misschien toch wel zo’n huzarenslaatje met plastic lepeltje. De goedkoopste. Die kocht mijn moeder altijd voor me. Er zit heel vaak een link in met je opvoeding. Dat merkte ik ook bij de opnamen.”

Guilty Pleasures is elke werkdag te zien op 24Kitchen om 18.00 uur.

