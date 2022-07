Personeel van dit restaurant scheldt gasten uit en die pikken het nog ook

Koken & EtenNa Australië en Engeland is het restaurant binnenkort ook in Nederland te vinden: Karen’s Diner. En dit is niet zomaar een restaurant, het doel van het personeel is namelijk om je zo grof mogelijk te behandelen.

Wat je dan precies van ze kan verwachten? Eten dat op tafel wordt gesmeten, een middelvinger als je klaagt over je gerecht en passief agressieve opmerkingen over je kleding. Omgekeerd mag jij je als gast ook als een echte Karen gedragen, dus grof zijn naar het personeel. Op Instagram is een gast te zien die heeft gemorst en te horen krijgt dat ze het maar moet oplikken. Een servetje om het op te ruimen? ‘F*ck off’ krijgt ze te horen. Op tafel kan een kaartje komen te staan dat aan deze tafel vier hoeren zitten.



Het restaurant gaat in augustus open in Amsterdam. Waar het is, houdt de restaurantketen geheim, je kunt wel al reserveren. Het gaat volgens de reserveringssite om een tijdelijk restaurant dat 30 september weer sluit.

De naam Karen wordt op sociale media gebruikt als verzamelnaam voor een bepaald type vrouw. Een Karen is over het algemeen een witte middenklasse-vrouw van middelbare leeftijd die overal recht op denkt te hebben en extreem boos wordt als ze haar zin niet krijgt.

Restaurant past bij Amsterdam

Etiquettedeskundige Anne-Marie van Leggelo vindt het concept passend voor Amsterdam. ,,Mensen zoeken altijd naar verfrissende, nieuwe concepten, ik denk dat Amsterdam daarvoor de juiste plek is. Amsterdam is vernieuwend en ook een beetje recalcitrant, en dat mag ook juist. Maar ook Amsterdammers zelf en de toeristen zijn vaak wat meer open, ze zoeken nieuwe dingen en zijn minder behoudend dan op andere plekken in Nederland.”

,,Of ik hier zelf zou gaan eten? Nee, dat is een ander verhaal”, stelt Van Leggelo. ,,Maar ik vind het leuk als er verschillende dingen gebeuren. Er zijn ook restaurants in Nederland waar je helemaal in het donker eet, dan zie je dus niet wat je eet. Zulke concepten slaan ook aan, dus ik denk dat het heel leuk is dat het er is.”

Toch is niet iedereen enthousiast over de komst van dit restaurant. De 48-jarige Amsterdamse horecaondernemer Thomas Reekers noemt dit concept de ‘reinste flauwekul’. ,,Het is gericht op toeristen en dagjesmensen die Amsterdam als een groot pretpark zien. Maar het is gewoon een stad met opgroeiende kinderen, mensen die naar hun werk gaan en hier wonen. Zij gaan naar leuke horeca in hun eigen buurt, kiezen voor kwaliteit, vriendelijke locaties en niet voor dit soort vermaak. De meeste Amsterdammers zullen er geen stap binnen zetten, denk ik.”

,,Qua gastvrijheid is er in Nederland veel te winnen”, vindt Van Leggelo. ,,Wij zijn al heel snel informeel en direct, dat past vaak helemaal niet binnen hospitality, zeker in andere culturen. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen een restaurant waar je bewust compleet wordt afgebekt en waar de bediening gewoon niet oké is.”

Quote Het mooie is dan dat het ook zal uitlichten hoe fijn we het eigenlijk vinden om gewoon goed bediend te worden. De wens naar service wordt hierdoor alleen maar vergroot Anne-Marie van Leggelo

Volgens Reekers is de horeca in Amsterdam heel verschillend van elkaar en is het personeel ook lang niet altijd onbeschoft. ,,Het gaat van hartje centrum tot en met de buitenwijken, van kroeg tot terras en van restaurant tot evenementenlocatie. Maar iemand heeft een keer een dure cappuccino op het Leidseplein gedronken met een chagrijnige ober, en meteen wordt verondersteld dat de hele Amsterdamse horeca verschrikkelijk én duur is.”

Bij Karen’s Diner is het vooral goed om te onthouden dat het een toneelstukje is, zegt Van Leggelo. ,,Iedereen wordt wel eens niet zo vriendelijk behandeld, ik denk dat daar gewoon veel herkenbare situaties onder een vergrootglas worden gelegd. Het mooie is dan dat het ook zal uitlichten hoe fijn we het eigenlijk vinden om gewoon goed bediend te worden. De wens naar service groeit hierdoor alleen maar.”

,,We zeggen ook altijd dat de klant koning is, maar weet je hoeveel klanten zich niet bepaald gedragen als koning, hoe vaak het personeel wordt afgebekt en verkeerd wordt behandeld? Heel vaak is het een wisselwerking”, merkt Van Leggelo. ,,Er is op dit moment ook weinig ervaren horecapersoneel, dat is zowel voor het personeel zelf als de klanten vervelend. En zo begripvol, leuk en aardig zijn we niet altijd. Sommige klanten zijn ook absoluut irritant en er lopen zeker van die Karen’s rond. Er zijn helaas aardig wat negatieve zeurpieten die geen geduld hebben, veel eisen en zichzelf niet eens behoorlijk weten te gedragen. Dat maakt dit concept ook wel weer grappig.”

Karen’s Diner is niet het eerste restaurant waar je asociaal behandeld wordt door het personeel. In de Verenigde Staten vind je Dick’s Last Resort. Als je hier komt eten krijg je een grote zelfgemaakte papieren hoed van het personeel met daarin een speciaal voor jou gemaakte belediging erop. Ook in Nederland vind je een restaurant met beledigend personeel: De Beurs in Rotterdam noemt zichzelf het asociaalste restaurant van het land.

Over het algemeen wordt er lovend gereageerd op het concept van Karen’s Diner. ‘Mijn vriend wilde hierheen voor zijn verjaardag en hij vond het geweldig! Het personeel deed de moeite om naar elke tafel te komen, en ging niet te ver als je het ongemakkelijk vond. Maar we lachten zeker hard om hun beledigingen! Ze vonden de perfecte balans tussen onbeschoft personeel en tegelijkertijd erg vriendelijk zijn. Ik weet niet hoe, maar het werkte. Ik raad het sindsdien iedereen aan’, schrijft iemand als review op de site van Squaremeal.

Quote Mijn veganisti­sche burger was de droogste, saaiste burger die ik ooit heb gehad. Er zat geen saus, chutney of iets anders lekkers op review van Karen's

Toch zijn sommige mensen ook kritisch over hun ervaring in het restaurant. ‘De service was verschrikkelijk en er was niet genoeg personeel. Ik moest wachten tot mijn friet koud was voordat ik mijn ketchup kreeg, waarvan ik niet wist dat ik die als extra moest bestellen’, schrijft een bezoeker. ‘Ik verwachtte dat het met de friet mee zou komen of dat het op tafel zou staan.’

En de belofte dat de service beroerd is maar het eten fantastisch? ‘Mijn veganistische burger was de droogste, saaiste burger die ik ooit heb gehad. Er zat geen saus, chutney of iets anders lekkers op. Het brood was serieus als karton. Ik zou er niet terugkomen.’ Reserveren kan al via de site van Explore Hidden.

