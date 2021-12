‘PFAS-gehalte in vis uit Westerschelde is gigantisch’

De Boer, professor milieuchemie en toxicologie, analyseerde de PFAS-gehaltes van monsters die in oktober en november werden genomen. ‘Buitendijkse’ zelfgesneden zeegroenten en vooral vis overschrijden met straatlengtes de risiconormen van het RIVM stelt. In de voor dit indicatief onderzoek gevangen vissen (bot) zit 812 keer meer van deze schadelijke stoffen dan de grenswaarde.



,,De overschrijding voor vis is echt gigantisch”, aldus De Boer. De vis bevat vooral veel PFOS. Dit is een beruchte PFAS-soort, die al 20 jaar niet meer wordt gebruikt, maar nog altijd in het milieu zit. Voor groenten zijn geen normen. De Boer: ,,Maar doe je alsof lamsoor vis is, dan zit je 14 keer boven de norm.”