Pizzabakker Erik (51) is een sensatie op Tiktok: ‘Ik schaam me voor die frikandelpizza’

Toen Erik vijftien jaar geleden een steenoven in zijn tuin plaatste, had hij nooit verwacht dat hij vandaag de dag zo’n hit zou zijn. Zelf is hij van beroep head of digital bij een internetaanbieder. Het bakken is voor hem een hobby. ,,Ik had het een keer ergens gezien en dacht: dit wil ik ook proberen. In de loop van de jaren ben ik steeds meer gaan oefenen”, zegt de man uit Zevenhoven die voor de video behendig een pizza in de oven schuift.