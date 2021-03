Pizzaketen Domino’s jaagt fans van pizza Hawaii de stuipen op het lijf: ‘We halen de ananas eraf’

Op Facebook wordt wisselend gereageerd op de voorgenomen maatregel. Er is overduidelijk een verschil tussen ‘team ananas’ en ‘team tegen ananas’. Zo reageert Marco Cassisi onder de video: ,,Als Italiaan vind ik dat de beste beslissing is genomen. Ananas op pizza is een belediging voor de Italiaanse keuken.” Maar er zijn ook mensen die het schrappen van de ananas absoluut niet kunnen waarderen. ,,En smaken kunnen niet verschillen? Ik dacht dat wij een multiculturele samenleving waren waar (bijna) alles mag en kan en iedereen geaccepteerd wordt”, reageert Jade Wittenberg.



Daarnaast doen speculaties de ronde dat het om een vroege 1 aprilgrap gaat, blijkt uit de Facebookreacties. ,,Maandag 29 maart? Moet het niet per donderdag 1 april zijn?”, vraagt Geoffrey Krol zich af. ,,Vervroegd 1 aprilgrapje?”, reageert Bart van der Lans. Domino’s woordvoerder Marianne Kemps houdt in een telefonisch interview lang vol dat het bedrijf echt geen grappen maakt. ,,Pizza is serious business. Of ananas nu wel of niet thuishoort op de pizza is natuurlijk een gevoelige discussie. We dachten: laten we de discussie eens aanzwengelen en een kant kiezen.”