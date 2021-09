Plastic rietjes zijn verboden, maar spastische Myrte kan niet zonder: ‘Papieren rietje wordt een grote pap’

Dit is Myrte Gottemaker uit Haaksbergen. Ze is zwaar spastisch, zoals ze dat zelf zegt. En daarom al haar hele leven afhankelijk van buigbare plastic rietjes. „Zonder kan ik niet drinken.” Ze gebruikt de simpele rietjes voor water en sap, maar ook voor soep. En dat ging altijd prima. Totdat er een EU-verbod kwam op wegwerpplastic. Plastic bestek, wattenstaafjes, maar ook rietjes mogen niet meer worden verkocht. Het is een drama voor mensen met een beperking, aldus Myrte. En nu dan? Haar moeder is gaan hamsteren. Myrte probeert ondertussen alle alternatieven: van bamboe en glas tot metaal en papier. Maar niks werkt. Myrte: „Als ze me die plastic rietjes afnemen, dan kan ik niks meer zelfstandig.”