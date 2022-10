Plukken, koken, serveren: deze 5 kookboeken maken kans op titel beste kookboek van het jaar

Koken & Eten Topvoetbal­ler Erling Haaland eet graag hart en lever, maar is dat wel zo gezond?

Als de Noorse voetbalvedette Erling Haaland naar de slager gaat, dan komt hij terug met het hart en de lever van de koe, zo blijkt uit een nieuwe documentaire over de spits van Manchester City. Is orgaanvlees gezond? Bevat het meer (en betere) voedingsstoffen dan gewoon vlees? Heeft het ook gunstige effecten voor wie géén topsporter is? En hoe maak je dat klaar, zo’n hart, lever en niertjes?

14 oktober