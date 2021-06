Portobello’s met een vijfkruidenkorst uit de oven

Vanuit ons huis in Zuid fietste ik naar de kookboek­winkel in de Gerard Doustraat met de belofte in het vooruitzicht dat mevrouw Hamersma iets ging maken uit Chinese takeaway met 5 ingrediënten. Dat is het nieuwe boek van ­Kwoklyn Wan, een naam die mij onmiddellijk deed terugdenken aan Kwong Nan, de voormalige buurtchinees op het Ferdinand Bolplein.