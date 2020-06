Professor kookt maaltijd van ‘oudste recept ooit’: ‘Wel tomatensaus gebruikt in plaats van bloed’

Hij doelde op een kleitablet uit 1750 voor Christus, dat volgens hem een van de oudste recepten ooit weergeeft. ‘Het was best goed. Het beste Mesopotamische dat ik ooit at’, schreef Sutherland met een knipoog naar influencers die op sociale media hun eetavonturen beschrijven in soortgelijke bewoordingen.

Het eerste onderdeel was een lamsstoof. ‘Dit was simpel en heerlijk. Paar gerstkoekjes erin verbrokkeld die mijn dochter Tessa maakte, wat voor een rijke, zalvige saus zorgde. Gekneusde prei en knoflook bovenop gaven het een scherp randje.’ Daarbij at hij ‘tuh’u’, een ander vleesgerecht. ‘Vond dat dit er geweldig uitzag en vol van smaak was. Denk dat ik het iets langer had moeten koken om het meer uit elkaar te laten vallen.’