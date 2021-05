Professor: ‘Ongezonde voeding op lange termijn zeer schadelijk voor gezondheid’

Koken & eten Aantal bierbrouwe­rij­en verdubbeld, maar er is geen keiharde concurren­tie: ‘Je hebt elkaar ook nodig’

7 mei Tot voor kort dronken Nederlanders voornamelijk pils. Tegenwoordig verzuipen we bijna in de biersoorten die er zijn. Niet gek dat het aantal Nederlandse bierbrouwerijen in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld is, met name kleine lokale brouwerijen doen het goed.