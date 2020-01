Pruimen en dubbel D: Heel Holland Bakt vol foute grapjes

Een citroen-meringuetaart is een klassieker. Die van Aline was al tien keer mislukt in haar haar droom en Pauline vraagt zich af of ze wel thuis mag komen als haar vlaai mislukt. Laat het niet te zuur worden, waarschuwt Robèrt van Beckhoven nog. ,,Daar krijg je een klembakkes van, zeggen wij in Brabant.” Echte mislukkingen waren er niet bij, al was die van Jeroen niet zo spannend en zijn Esthers en Johans bodems niet helemaal zoals bedoeld. Alleen de gedurfde extra smaak die Jeanette toevoegde, basilicum, is toch iets te overheersend.

De Limburgers blijken onderling een eigen codetaal te hebben ontwikkeld, zo blijkt bij het maken van appelroosjes, de technische opdracht. ,,Dan moeten we maar ondertiteld worden", vindt Aline. ,,Wat is fonseren?” vraagt ze aan Pauline. ,,Oh gewoon de bakjes vullen. Daar hebben we geen eigen woord voor.”



Appelschijven rollen gaat de bakkers goed af. ,,Leuke opdracht”, vindt Johan. De 48 appelroosjes vallen niet allemaal goed: de bodem van Esther is droog, de vulling van Arjen bevat te veel rozijnen en Anouks vulling mist raffinement. Johan glundert als als hij als tweede eindigt. ,,Die vulling moest gaar zijn.” Aline sleept de eerste prijs in de wacht.

Echt fruit

Dag twee wordt pittig: een moeilijke opdracht. Het spektakelstuk - een fruitige taart - moet namelijk 3-D zijn. Met andere woorden: ze moeten er echt uitzien. Drie uur krijgen ze ervoor. ,,Het moet er mooi en smakelijk uitzien", zegt Van Beckhoven. ,,Fruittaartjes zijn heel populair in Parijs, maar wij gaan het extra moeilijk maken want de taart moet er ook als een stuk fruit uitzien.”

Je leert van bakken op tv, ervaart Johan. Robèrt van Beckhoven schiet Johan te hulp als zijn soezendeeg dreigt te mislukken. Even in de keukenmachine en eieren toevoegen totdat het er goed uitziet, adviseert hij. Dankzij de tip ogen zijn soezen bol en bruin, precies zoals bedoeld. Presentator André van Duin dweilt de tent als het gaat regenen. Dan valt het licht uit en tipt Van Duin ‘alles op de tast’ te doen. Het bleek kortsluiting in de krulset van Janny, laat hij weten als het licht weer aanschiet. Het is heel spannend, vindt Esther. ,,Ik doe het in mijn broek.” Een stuk fruit namaken is ook best moeilijk. Pauline ruwt met een oude tandenborstel haar kokosnoot op.

De bananen van Jeanette vallen goed in de smaak. Lekkerder dan banaan, vindt Janny van der Heijden. Jeroens kersen zijn geen 3D, maar dubbel D, grapt Van Beckhoven op de bollen die verrekt veel op borsten lijken. ,,Maar ik hou er wel van", legt Jeroen uit.



Esthers appel - goed gevuld - is lekker. Alines ‘proem’ is niet zo goed gelukt. De buitenkant is mislukt en daar is ze ontevreden over. Maar de smaak deugt, oordeelt Van der Heijden. Alles klopt juist bij Anouk. Van Beckhoven is plaatsvervangend trots. ‘Hogeschool patisserie’, aldus de meester-patissier zelf. De soesjesberg is niet zo mooi en is een opeenstapeling van dingen die niet zijn gelukt, concludeert Van der Heijden. ,,Prut", aldus de kaasboer zelf. De kokosnoot van Pauline is vrolijkmakend: lekker en alles klopt.



De mannen zitten aan de onderkant, vindt de jury. Niet zo verwonderlijk dus dat Johan de tent moet verlaten. Een interview met hem lees je hier. Meesterbakker is Anouk.