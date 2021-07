Ramon Beuk: ‘Goed ontbijt geeft je power die je nodig hebt voor je dag’

,,Mijn moeder was vroeger mijn grote wonderdokter. Ze plukte drie blaadjes van een boom, wreef die door elkaar en smeerde het sap over mijn pijnlijke plekken. Twee keer met mijn ogen knipperen en de pijn was weg. Ik geloofde in mijn moeder. Had ik buikpijn of was ik moe, dan maakte zij een drankje en was het altijd snel weer over. Wat erin ging? Vraag het me niet. Maar ik voelde dat ze altijd het beste met me voorhad. Misschien was dat wel de grootste genezende factor. Tegenwoordig heb je de wetenschap. Voor alles moeten bewijzen komen. En toch denk ik dat iets pas echt met je lichaam reageert als je er zelf ook achter staat en erin gelooft.”



,,Mijn moeder leerde me altijd goed te eten. De juiste voeding zou de helft van alle kwaaltjes voorkomen. Ik kan mij niet herinneren dat we als kind ooit een pilletje slikte als we ergens last van hadden.”