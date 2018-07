Ramp voor boeren: maisoogst dreigt te mislukken

Een van de getroffen ondernemers is veeteelthouder Henk Jolink. Op zijn akker in het Achterhoekse Drempt zijn de maisplanten amper een meter hoog en hebben ze onderaan bruine bladeren. ,,Ze horen nu dik twee meter hoog te zijn. Dan moet de loonwerker langzaam rijden met de hakselaar als hij de mais oogst. Hier kan hij met een flinke vaart doorheen. Vandaar dat dit race-mais wordt genoemd.'' Jolink weet dat akkerbouwers het nog moeilijker hebben dan hij. ,,De eerste granen, wintergerst en wintertarwe, zijn nu geoogst en de opbrengst ligt zo'n veertig procent onder het gemiddelde. Aardappelen, suikerbieten, alles zal minder zijn dit jaar. Bovendien: als het nu gaat regenen, kunnen veehouders over zes weken weer gras oogsten. Maar een akkerbouwer kan maar één keer oogsten.''

Op de site Boerderij legt Eugène Houben van Pioneer Dupont uit dat de bevruchting cruciaal is. ,,Er is vocht nodig om die te laten plaatsvinden. Maar er zijn ook rasverschillen. Zo kan de hoeveelheid pollen die een plant produceert variëren van twee miljoen tot 25 miljoen pollen. We moeten nog even twee weken geduld hebben om te weten wat er van de bevruchting terecht is gekomen. Maar dat percelen mais uiteindelijk niets zullen worden, is waarschijnlijk.''