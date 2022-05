Rauwe kip afspoelen verspreidt juist meer bacteriën dan dat het wegneemt

Bacteriën op kip kunnen zorgen voor een voedselvergiftiging. Meestal komt dit door campylobacter of salmonella. Vaak voelt iemand zich dan een paar dagen flink beroerd, soms is het erger. Vooral kwetsbare groepen zoals zwangeren, ouderen en jonge kinderen kunnen ernstiger ziek worden van deze bacteriën. Reden genoeg voor het Voedingscentrum om onderzoek te doen naar hoe mensen omgaan met kip.

Veel mensen geven aan dat ze kip wassen omdat ze dit hygiënischer vinden. Maar ook omdat ze dit gewend zijn vanuit huis of omdat ze het lekkerder vinden. ,,Dat meer dan een kwart van de consumenten zegt dat ze rauwe kip wassen voordat ze het verder gebruiken verbaasde ons wel’’, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum.

Quote Het is goed om te weten dat door wat je zelf doet in de keuken, je een voedselin­fec­tie kunt voorkomen Wieke van der Vossen, Expert voedselveiligheid

,,Juist het wassen van kip kan bacteriën verspreiden. Bacteriën worden na het wassen gevonden in de gootsteen, op het aanrecht of op de spullen die op het aanrecht liggen, zoals een snijplank of mes. Gelukkig weten verreweg de meeste mensen dat je met kip hygiënisch om moet gaan. En dat je het door en door moet verhitten.’’

Het Voedingscentrum raadt dan ook af om rauwe kip te wassen en af te spoelen onder de kraan. ,,Kip is helaas een product waar veel mensen nog ziek van worden. Het is goed om te weten dat door wat je zelf doet in de keuken, je een voedselinfectie kunt voorkomen’’, zegt Van der Vossen nog. Op de website van het Voedingscentrum kan je allerlei tips terugvinden om kip veilig klaar te maken.

Vooral Surinamers

Volgens kok Ramon Beuk is rauwe kip wassen om bacteriën te verwijderen ‘onzin’. ,,Kip is nu eenmaal een stuk vlees met veel bacteriën. Voorkom dat je überhaupt met rauwe kip in aanraking komt. Een goed voorbeeld is mensen die hun handen wassen nadat ze de kip hebben aangeraakt: ze draaien de kraan open, wassen hun handen en draaien de kraan opnieuw dicht. Dan zitten de bacteriën gewoon weer op je handen. Dat alleen is al ‘killing’.’’ Het draait dus niet om of je het wast, maar vooral hoe je het wast.

Ook Beuk probeert mensen hiervan bewust te maken, al is dat bij de Surinaamse gemeenschap een uitdaging. ,,Daar word je gek verklaard als je je kip niet wast. Suriname is een warm land en daar geeft vlees vaak geurtjes. Die geurtjes zetten mensen aan tot wassen.’’ Volgens veel Surinamers blijft je kip onrein en niet fris als je het dan niet wast. ,,Dat is een gewoonte die generatie op generatie is overgedragen. Veel succes om dat te veranderen.’’

Toch wassen? Let dan op deze vier zaken: 1. Zorg bij het wassen dat het zo weinig mogelijk spettert. Bijvoorbeeld door de kip voorzichtig onder te dompelen in een schaal met water en azijn of citroen. 2. Maak naderhand het aanrecht, eventueel keukengerei en alle contactoppervlakken (zoals de hendel van de waterkraan) goed schoon met heet water en een sopje. Spoel ook de gootsteen door met heet water. 3. Als je de kip afdroogt, doe dit dan met keukenpapier en gooi dit gelijk na gebruik weg. 4. Was je handen grondig met water en zeep na het aanraken van rauwe kip. Doe dit ook tussendoor als het nodig is en na het afdrogen van de kip.