Raymon en Marchiano lanceren eigen jenever: ‘Oubollig? Als opa en oma het drinken, drinkt iedereen het’

Groei dankzij corona: Domino's breidt flink uit in Nederland

18 februari De keten Domino’s Pizza is van plan in de eerste helft van dit jaar twintig nieuwe vestigingen in Nederland te openen om zo in te spelen op de groeiende vraag naar bezorgmaaltijden in coronatijd. Door de uitbreiding komt er werkgelegenheid voor circa vijfhonderd nieuwe werknemers bij het bedrijf.