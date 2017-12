Recept: Frittata met chorizo in vier stappen

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 200 graden.

- Hak de rode ui fijn, snijd de chorizo in plakjes en de geroosterde paprika in reepjes.

- Halveer de mini buffelmozzarella.

- Bak de chorizo in een koekenpan. Neem de chorizo uit de koekenpan en dep droog met een stuk keukenpapier.

- Bak de rode ui en voeg hier de babyspinazie en geroosterde paprika aan toe.

- Klop de 6 eieren in een kom en voeg de slagroom toe. Voeg zout, peper en bladpeterselie toe naar smaak. Doe de mini buffelmozzarella stukjes in het mengsel.

- Leg de gebakken rode ui, babyspinazie en geroosterde paprika in de ovenschotel. Giet het eimengsel hieroverheen. Maak het geheel af met de gebakken chorizo en rasp de grana padano eroverheen.

- Zet de frittata in de oven voor 3-5 minuten.