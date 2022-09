Restaurants krijgen Gouden Pollepels: ‘Soms ligt er vorkje aan de rechterkant van het bord’

Met videoKun je nog een restaurant draaiend houden in deze tijd? Vier restaurants die gisteren de Gouden Pollepel van het AD kregen uitgereikt laten zien dat het antwoord 'ja’ is. Zij leveren hoge kwaliteit in deze lastige tijden: op het bord en in de bediening.

Vraag een culinair recensent hoe het was om afgelopen jaren te recenseren en je krijgt antwoorden als ‘rommelig’ tot ‘meest bijzondere ooit’. Hun werk lag noodgedwongen een tijdlang stil, omdat restaurants dicht waren of alleen lunch serveerden. Hogere prijzen voor grondstoffen en energie lieten de prijzen van maaltijden en drank flink stijgen (‘Ik schat zo'n 20 procent’, aldus AD-recensent Karin Kuijper).

Genoeg om over te stressen. En dan was er ook nog een joekel van een krapte op de arbeidsmarkt. Toch slaagden veel restaurants erin om tóch overeind te blijven. Met neven en nichten die in allerijl werden opgeroepen. Dat er dan weleens een vork aan de rechterkant van het bord belandt en de bediening de chardonnay niet van de rioja kan onderscheiden, dat mag de pret niet drukken.



,,Het is soms tenenkrommend,” vindt Karin Kuijpers die Rotterdam en wijde omgeving afstruint voor pareltjes. ,,Maar ik vergeef ze, want het gaat erom dat je warm wordt ontvangen.” Liever een onervaren iemand die de taal niet spreekt, maar je wel een leuke avond bezorgt dan een chagrijnige ober die het niet boeit allemaal.

Volledig scherm Aan tafel verschijnt geregeld een tiener tegenwoordig. Foto ter illustratie. © Getty Images/PhotoAlto

In de beleving is het allemaal nogal meegevallen. ,,Er was wel kennisgebrek", signaleert Ellen Lengkeek die voor de Haagsche Courant recenseert. ,,Zeker als je kijkt naar de kennis over wijn en over wijnspijscombinaties. Maar als ik kijk naar de gemiddelde cijfers die ik heb gegeven, dan heeft de bediening toch hoog gescoord.”

,,Het was nogal een seizoen", vindt ook Hans Pfauth die in het Groene Hart restaurants recenseert. Hij bezocht 59 restaurants en berekende dat hij sinds de laatste uitreiking in totaal 45 weken zijn werk niet kon doen (wat hij goedmaakte door sfeer te proeven en chefs te spreken voor de krant. ,,We zijn voor het eerst begonnen met rolstoeltoegankelijkheid. Daar krijgen we veel brieven over van lezers. Die extra informatie stellen ze zeer op prijs.”

Quote De bediening valt hier en daar wat tegen. Ik heb heel wat tieners aan mijn tafel gehad, dan is het moeilijk vragen naar een wijnadvies Marco Bosmans

Wat Marco Bosmans opviel in zijn eigen gebied - Utrecht en Amersfoort en omgeving - is dat er inderdaad veel piepjonge mensen aan zijn tafel verschenen en dat het ‘hier en daar duurder is geworden’. ,,De bediening valt hier en daar wat tegen. Ik heb heel wat tieners aan mijn tafel gehad, dan is het moeilijk vragen naar een wijnadvies.” Maar de goede tenten doen het goed. Beter gezegd: supergoed. Bosmans werd bijkans geknuffeld bij de winnaar van de Gouden Pollepel. ,,De sommelier was helemaal blij met mijn belangstelling.”

De winnaars kregen gisteren bij Gastvrij Rotterdam de Gouden Pollepel uitgereikt.

Utrecht Restaurant Guillotine was door corona acht maanden een spookhuis maar is nu winnaar van de Gouden Pollepel. Het klopt in de keuken, op het bord en in de mond, schrijft Marco Bosmans in zijn beoordeling: van het sappige, fluwelen buikspek tot clafoutis met roquefort. Creatief koken staat centraal en de sommelier zocht mee naar wijnen die de gerechten nog meer kracht gaven. Guillotine kreeg een 8,7 als cijfer.

Volledig scherm Het team van Guillotine bij Gastvrij Rotterdam. © Frank de Roo

Rotterdam Restaurant Putaine in Rotterdam doet het allemaal goed: van de kunst tot de gerechten, van de photobooth tot de wijn. ,,Zo'n wereldse tent. Alles klopt daar", vindt Karin Kuijpers. Ondernemers Eva Eekman en Michael Schook scoorden al eerder met Héroine en hebben Rotterdam nu met hun drijvende restaurant een nieuwe topper gegeven. De bediening wil je mee naar huis nemen en het eten straalt lol en lef uit. Een dikke 8,5 krijgt het restaurant.

Volledig scherm Uitreiking van de Gouden Pollepel aan het team van Putaine Rotterdam. © Frank de Roo

Gouda Restaurant Unique kreeg van recensent Hans Pfauth een tweede bezoek omdat Lizz en Unique in de ranglijst gelijk waren geëindigd. ,,Moest ik nóg een keer. Heel zwaar", grapt de recensent. Uiteindelijk won Unique het op gulheid en gastvrijheid. ,,Dan krijg je nog een beetje extra wijn erbij als ze merken dat je ervan geniet. Dat vind ik altijd wel leuk.” De sfeer kreeg een 9,5, het eindcijfer was 8,4 voor Unique.

Volledig scherm Uitreiking van de Gouden Pollepel: team Unique met Sven (links) en en Tamara Lutterman met rechts van haar chef-kok Henk Jan van Beek. © Frank de Roo

Den Haag Cru serveert drie dagen per week alleen vlees van de beste jagers, zoals boterzachte stukjes ree, zoals recensent Ellen Lengkeek het omschreef in haar recensie. Niet iets voor veganisten en vegetariërs maar eigenaar, kok en slager Alan de Vries en zijn team respecteren de natuur. Want De Vries is ook jager. Premier Rutte en president Macron ontdekten het al. Het eindcijfer: 8,3 voor Cru.

Volledig scherm De uitreikding van de Gouden Pollepel: het team van Cru. Alan de Vries, Ester Hofenk en chef-kok Niels Rosier. © Frank de Roo

