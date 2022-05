Risotto in gevaar: dit is de reden dat deze rijst uit de supermarkt verdwijnt

,,De rijstplantjes beginnen voorzichtig te ontkiemen.” Stefano Greppi wijst op minuscule groene sprietjes in de gortdroge grond. Greppi is rijstboer in het noordwesten van Italië, grofweg halverwege Milaan en Turijn. In de driehoek Pavia, Vercelli, Novara wordt de helft van alle Europese rijst verbouwd, ongeveer vierduizend rijstboeren produceren daar ruim 1,5 miljoen ton per jaar.