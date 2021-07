Rob mag geen gratis, gezonde lunch aan zijn werknemers geven en moet 100.000 euro terugbetalen

De vitamines stromen de klas in: ‘Een gezonde lunch hoeft niet duurder te zijn dan een zak snoep

15 maart Gezond, lekker en verrassend. Met dank aan de Westlandse chef Robèrt krijgen honderd kinderen in Alphen aan den Rijn vier keer in de week een kakelverse schoolmaaltijd met groenten en fruit uit de kassen voorgeschoteld. Het is een klein begin van wat mogelijk tot iets groots uitgroeit. ,,Uiteindelijk willen we dit op scholen in alle grote steden gaan doen.”