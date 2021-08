Rode wijn uit de koelkast? Harold Hamersma tipt de tien lekkerste flessen

Met een beetje geluk blijft het de komende weken op z’n minst boven de 20 graden Celsius. Dat zien we graag, maar de rode wijnen in ons flessenrek vinden dat juist waardeloos. Het is veel te warm voor ze, veel rood slaat dan dood. Waar we de rest van het jaar prima kunnen genieten van sappig rood en zwart fruit, proeft zo’n glaasje rood in de zomer, lauwwarm met een walm alcohol, ineens heel anders.