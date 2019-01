Roep om verbod fastfoodkramen bij scholen: ‘Dit gaat ten koste van kindergezondheid’

De VO-raad, die de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, kan zich vinden in de oproep. ,,Het is natuurlijk vreemd dat we binnen scholen van alles doen om het eten gezonder te maken, en dat er dan in de directe omgeving veel vet voedsel te verkrijgen is”, zegt een woordvoerder.

Aanleiding voor de oproep is de situatie rondom het Blariacumcollege in Blerick. Daar kiezen leerlingen massaal voor broodjes shoarma uit een snackkar, die letterlijk om de hoek staat. Op verzoek van de lokale CDA- en SP-fracties gaat de gemeente Venlo, waar Blerick toe behoort, onderzoeken of een verkoopverbod in de omgeving van de school mogelijk is.

De situatie in Venlo is niet uniek, weet Mieke Spaans van JOGG, een organisatie die 140 gemeenten bijstaat in het gezonder maken van de schoolomgeving. Exacte cijfers heeft ze niet, maar ze zegt dat het ‘heel veel’ voorkomt. De VO-raad onderschrijft dat beeld.

Een harde aanpak is nodig, stelt Sjoerd van der Wouw van Foodwatch. ,,Er worden miljoenen euro’s aan belastinggeld gespendeerd om scholen gezonder te maken. Ondernemers die met hun karren bij een school gaan staan, torpederen die plannen, ten koste van de kindergezondheid.”

Drempel

Jasper de Vries van het Voedingscentrum stelt dat gemeentes écht iets kunnen doen, als ze dat willen. ,,Maar er gebeurt niet genoeg. Zo’n school zit nu met de handen in het haar. Ze kunnen leerlingen niet verbieden het terrein te verlaten. En als ze dan een paar meter verderop zo’n broodje kunnen kopen...” Gemak is volgens hem een belangrijke motivatie om fastfood te kopen. ,,De drempel moet daarom hoger worden.”