Rudolph van Veen terug op 24Kitchen: ‘Mijn lieve verloofde bakt nooit’

Een nieuwe reeks van Rudolph’s Bakery. Hebben we inmiddels niet alles al een keer voorbij zien komen?

,,Grappig dat je dat vraagt. Toen we in oktober 2011 begonnen met 24Kitchen stelde ik mijn collega’s de vraag of we geen bakprogramma konden maken. Buiten de Taarten van Abel, dat een hele andere insteek heeft, bestond er nog geen bakprogramma in Nederland. Het was de vraag of je wel honderd verschillende soorten taart kunt maken, maar ik wilde het toch proberen. Inmiddels maken we al zeven seizoenen met in totaal bijna zevenhonderd afleveringen en is er wat mij betreft nog zoveel te ontdekken.”