Ruim 300 salmonella-infecties in Europa door Kinder-chocolade, drie in Nederland

Biertje is populair­der dan voor de coronapan­de­mie

Nederlanders kochten in de eerste drie maanden van het jaar iets meer bier dan in dezelfde periode van 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie een crisis veroorzaakte. Brouwers verkochten vooral meer van de drank voor thuisgebruik, het herstel in de horeca bleef achter door de lockdown in januari.

