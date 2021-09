Rusland en Frankrijk sluiten vrede over champagne: Russische elite opgelucht

Schaaltje yoghurt als ontbijt: ‘Als we iets in de darm doen, verandert er iets in de hersenen’

Op sociale media waren de grappen niet van de lucht. Bekende Russen namen het op voor de Fransen en vroegen zich openlijk af of Rusland nu ook een claim zou gaan leggen op de namen ‘whiskey’ en ‘Mercedes’. De Franse regering kondigde nijdig aan naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te zullen stappen, hopende op een kloeke uitspraak van de club die naleving van afspraken over de handel tussen landen in de gaten houdt.

Maar liefst drie Franse ministers klommen in de pen om aan hun Russische ambtgenoten hun wrevel kenbaar te maken. De naam champagne is volgens de Fransen beschermd, zoals Parmaham dat is voor de Italianen. Tot op heden zouden de bewindslieden geen antwoord uit Moskou hebben ontvangen.



Maar vrijdag verklaarde het Franse champagnecomité CIVC plotseling, dat de export van champagne naar Rusland per 15 september kan worden hervat. ,,De opheffing van de exportopschorting is een verzoenende maatregel. We willen ons niet wenden tot de Wereldhandelsorganisatie’’, zei CIVC-vicevoorzitter Jean-Marie Barillère tegen het Franse persbureau AFP. ,,We zullen de nieuwe wet respecteren.’’