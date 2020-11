Russische 'worstkoning' Vladimir in eigen sauna vermoord met kruisboog

Maroegov en zijn partner bevonden zich in een buitensauna op het landgoed ongeveer 40 kilometer ten westen van de hoofdstad toen de aanval plaatsvond, aldus de Russische krant . Persbureau Reuters weet te melden dat de Rus en de vrouw door de indringers in de sauna werden vastgebonden en om geld werden gevraagd. Daarna werd Maroegov doodgeschoten met de kruisboog. De vrouw wist door het raam te ontsnappen en de politie te bellen vanuit het huis van de buren.

Toen de politie en forensisch experts arriveerden, vonden ze Maroegov dood in de sauna, samen met de boog waarmee hij was neergeschoten.

De moordenaars ontsnapten in een auto die later tijdens een zoekactie in een nabijgelegen dorp werd gevonden. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanslag zit.