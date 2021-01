Salmonella aangetroffen in spekreepjes van Lidl

Het product dat Lidl terugroept, is de verpakking gerookte spekreepjes met twee kuipjes. Het gaat om verpakkingen met de houdbaarheidsdata 03-03-2021 en 04-03-2021. Ze hebben de streepjescode 4056489052647. Er is salmonella aangetroffen in producten van deze lading. Salmonella kan voorkomen in rauwe dierlijke producten en op rauwe groente, kiemgroente en fruit. Kinderen, zwangere vrouwen, zieken en ouderen worden sneller ziek nadat zij een product hebben gegeten waar salmonella in zit. De kans bestaat dat zij vochttekort oplopen.