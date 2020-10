Schoonmaken als een pro: zo poets je je vieze koelkast weer blinkend schoon

Megarestau­rant zit al maanden dicht: ‘Veel gasten dachten dat ik failliet zou gaan’

13 oktober Iedere keer als hij er komt, is het donker en doodstil. Voor zover Michael Yang (28) weet, is zijn restaurant Nieuwe Tijd in het Gelderse Duiven het enige in Nederland dat al maandenlang gesloten is. Een gedurfde keuze van de piepjonge ondernemer, die gepaard gaat met veel onzekerheid. Blijven koken voor maximaal dertig mensen was echter geen optie.