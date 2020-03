Sergio Herman stopt met vlees bij Pure C: We moeten het goede voorbeeld geven

Koken & etenPure C, het sterrenrestaurant van Sergio Herman in Cadzand, stopt met vlees op het menu. ‘We moeten als chefs het goede voorbeeld geven’, vindt de Zeeuws-Vlaamse topkok.

De beslissing viel samen met de renovatie van Pure C. Het interieur werd in december volledig afgebroken. Na twee maanden verbouwen ging het tweesterrenrestaurant eind februari weer open.

,,Toen hebben we ook beslist om in onze menu’s niet langer met vlees te werken, alleen nog met vis, schaal- en schelpdieren’’, zegt Syrco Bakker, de chef van Pure C, in een interview in dagblad Het Laatste Nieuws. Het is volgens hem een logische beslissing voor een restaurant dat aan het water ligt. ,,Bovendien schaar ik me helemaal achter de visie van Sergio als hij zegt dat wij als chefs het goede voorbeeld moeten geven: wij hebben de luxe én de plicht om een stukje bewustwording te creëren bij onze gasten.’’

Herman kondigde het besluit vorige week al aan in een interview met de Vlaamse tv-zender VTM. Daarin werd hem gevraagd wat hij vond van de trend dat mensen minder vlees eten. Hij reageerde dat hij er erg blij mee was. ,,Sterker nog, je moet als chef het voorbeeld geven’’, voegde hij eraan toe. ,,In Pure C serveren we geen vlees meer, tenzij iemand er expliciet naar vraagt.’’

Het restaurant wil à la carte nog enkele vleesgerechten behouden, maar in de menu’s komt er geen lam of eend meer voor. De klanten reageren volgens Bakker positief op de wijziging. Voor de zekerheid had hij nog één hoofdgerecht met vlees op het menu staan. ,,Maar werkelijk niemand heeft er tot nu toe naar gevraagd, we hebben dat hoofdgerecht nog niet één keer moeten klaarmaken. Dat zegt toch genoeg?’’