Sergio Herman terug naar zijn roots: ‘Ik heb als jongen gevloekt op mossels, die stank!’

Video Hitte of niet, Duitser Sven staat in zijn kraam braadwor­sten te verkopen (en dat blijkt een succes)

19 juni Het is nog maar de vraag of bondscoach Joachim Löw met Die Mannschaft zaterdag tegen Portugal hoge ogen zal gooien. Eén ding is zeker: in Hellevoetsluis is er een klein, Duits team dat wél succesvol is. Dinsdag opende Sven Streefkerk zijn gloedjenieuwe foodtruck Klein Duitsland bij de Vuurtoren van Hellevoetsluis. Zijn specialiteit? Uit de Heimat geïmporteerde braadworsten en curryworsten.