Sint lijkt zijn strooigoed steeds vroeger in de supermarkt te leggen: waarom doet hij dat?

‘Dit is precies de reden waarom ik zo van september houd: je kunt met teenslippers, korte broek aan en zonnebril op een zak pepernoten naar binnen werken.’ Op sociale media, Twitter in dit geval, zijn de reacties al uit te tekenen. Sint zit nog in Spanje maar in de supermarkt struikel je alweer over de marsepein en pepernoten. De twitteraar die zichzelf ‘@SCPopa’ noemt, voorspelt zelfs een ‘burgeroorlog’ tussen de mensen die boos worden op supermarkten die in de meteorologische zomer al pepernoten verkopen, en degenen die niet kunnen wachten tot ze weer zakken vol kruidnootjes kunnen inslaan.