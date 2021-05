Sluit je maaltijd af met thee en andere tips van diëtist om aandachtiger te eten

Koken & etenVoor velen herkenbaar: snel iets naar binnen schrokken, tussen alle afspraken door. Wat je eet is natuurlijk belangrijk. Maar ook hoe én waarom speelt een rol. De Vlaamse diëtiste Sanne Mouha is voorstander van mindful eten: stilstaan bij de ervaring die eten je geeft.

Mindful eten, het is niets meer of minder dan stilstaan bij wat en hoe je eet. En toch doen we het veel te weinig. ,,Tegenwoordig raast ons leven voorbij. Rustig je tijd nemen aan tafel schiet er dan al snel bij in”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. ,,Dat is zonde, want als je eetmomenten niet bewust beleeft, zal je al makkelijker te veel eten en sneller ongezonde voeding in je mond stoppen.”

Om intuïtiever met voeding bezig te zijn, en je bewust te zijn van wat je eet en drinkt, heeft de diëtiste vijf adviezen klaar. Voor alle duidelijkheid: mindful eten is geen dieet. Gewichtsverlies is niet het doel. Wel leer je luisteren naar je eigen verzadigingsgevoel, en kweek je op die manier gezondere eetgewoontes. De juiste instelling dus. ,,Zodra die mee zit, draag je ook meer zorg voor je lichaam”, weet Sanne. ,,En zo kom je in een positieve spiraal terecht.”

1. Luister naar je lichaam

,,Negeer de signalen die je lijf jou geeft niet. Verbijt je honger niet, maar stop ook met eten, als je je voldaan voelt.”

2. Maak elk eetmoment bijzonder

,,Eet niet al wandelend of rechtstaand aan de koelkast, maar ga even rustig zitten. En dan liefst niet aan je bureau of een overvolle tafel. Om mindful te eten, is rust in je hoofd belangrijk. En dat lukt maar moeilijk in een rommelige omgeving. Mooi servies en een fleurig bloemetje op tafel kunnen helpen om van het moment te genieten.”

,,Een beetje entertainment aan tafel kan, maar eet bijvoorbeeld niet terwijl je naar de televisie staart. Onderzoek leert ons dat wie afgeleid wordt tijdens het eten, meer eet.”

3. Ruik, proef, kauw

,,Focus tijdens het eten op wat je zintuigen je vertellen. Door eerst aan je eten te ruiken, trek je je smaak en spijsvertering op gang. Proef ook heel bewust uit welk smaakpalet jouw maaltijd bestaat. Eet je bijvoorbeeld een fruitsalade, proef dan de verschillende fruitsoorten: sta stil bij de appel, de kiwi en de banaan. Wees je bewust van de texturen in je gerecht. Kauw ook voldoende: je haalt zo meer plezier uit je voeding én het helpt om een voldaan gevoel te herkennen.”

4. Kies voor eten met voedingswaarden

,,Tover kleur op je bord met groente, fruit, volkoren granen en noten, want mindful eten, dat is ook gezond kiezen. Er zit gewoonweg veel meer smaakvariatie in gezonde gerechten. Uiteraard kan comfortfood, maar van alleen die voeding word je niet vrolijker."

5. Rond elk eetmoment bewust af

,,Het is soms verleidelijk: een volledige zak chips voor je neus, een broodzak die op de eettafel staat. Het zorgt ervoor dat je je sneller overeet. Bepaal daarom van tevoren hoeveel je wil eten of drinken, schep de ingrediënten op of doe ze in een kommetje, en berg de verpakking opnieuw op. Laat je je leiden door je instinct, dan zullen de porties vanzelf de juiste zijn. Niet te groot, maar zeker ook niet te klein.”

,,Wat ook kan helpen om je eetmoment af te ronden, is een ritueeltje inbouwen. De maaltijd keer op keer afsluiten met een kopje thee, bijvoorbeeld. Na verloop van tijd herkent je lichaam dat signaal en verdwijnt de behoefte om nog eens op te scheppen als sneeuw voor de zon.”

Door mindful te eten bracht Jolanda Baan veel meer rust in haar eetpatroon. ,,Ik voel me nu niet meer schuldig over het eten van een taartje.”

