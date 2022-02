Snel recept: zo maak je zoete beef springrolls

Springrolls zijn een soort loempia’s. Je vindt ze in de Aziatische keukens. Het verschil met de bekende snack die wij kennen is dat je springrolls niet frituurt.



Je vult de rijstvellen met verschillende soorten groenten en eventueel vlees of vis. In dit recept van zoete beef springrolls gebruiken we biefstuk. Door de doorzichtige rijstvellen kun je de ingrediënten nog zien. Het resultaat is een kleurrijk, licht en voedzaam.