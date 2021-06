Soms is ruim zout gebruiken wél een goed idee

Hij weet dat zout in een kwaad daglicht staat, toch pleit chef-kok Ramon Beuk graag voor slim gebruik van de smaakmaker. ,,Nu is het gebruik van zout zo langzamerhand een vies woord geworden in de keuken, maar stiekem is het toch echt iets dat ons eten net even lekkerder maakt."

Toch wil Beuk, die in zijn boek Wayooh! mensen helpt te leren koken, een waarschuwing erbij geven. ,,Let op! Dit is geen propaganda voor zout. Zout is niet gezond. Ik zeg niet dat we het in grote hoeveelheden moeten gebruiken. Maar op de momenten dat we bepaalde gerechten net even naar een ander niveau willen helpen kan het handig gebruiken van zout wel echt een meerwaarde zijn. Zout is namelijk de smaakversterker in de keuken en haalt dus alle smaken omhoog. Je kunt het niet door iets anders vervangen.”

Uitgeschoten met zout

Quote Het echt zware pekelen heeft van oudsher conserve­ren als doel, dus het langer houdbaar maken van eten Ramon Beuk Dat gezegd hebbende: wanneer gebruik je zout nou wél? ,,Het punt waarop je zout toevoegt, bepaalt of je goed bezig bent met het gebruik ervan", aldus Beuk. ,,Zout voeg je toe tot het punt waarop de smaak van ons gerecht mooi omhoog komt en dat zonder dat we zout proeven. Want anders ben je simpelweg uitgeschoten.” Niet te veel en niet te weinig dus. Maar hoe dan?



Op de koksopleiding krijgen de chefs in spe uitgelegd dat ze zout toevoegen ná de bereiding van een stuk vlees of vis. ,,Beter voor het bakproces, er wordt dan geen vocht onttrokken", zegt Beuk. ,,Allemaal waarheden. Maar een beetje zout in je vlees of vis laten trekken om de smaken op te halen, kan het nooit laten uitdrogen en zorgt alleen maar voor een fijnere smaak.”

Pekelen

Dat noemen we pekelen en het heeft een slechte naam. ,,Pekelen klinkt nogal fataal. Alsof je iets helemaal onderdompelt in het zout. Maar pekelen heeft verschillende doelen in de keuken en wordt vanwege het negatieve imago rondom zout niet veel toegepast. Het echt zware pekelen heeft van oudsher conserveren als doel, dus het langer houdbaar maken van eten. Zout remt het proces van bederf af. Maar de smaak wordt natuurlijk ook beïnvloed. En dat is de voornaamste reden om het te doen.”

Het is wel zaak het niet te gek te maken. ,,Doe het subtiel en minder lang, zodat er niet te veel schadelijk zout in je producten komt, maar wel de smaak optimaal wordt beïnvloed.” Voor pekelen thuis geldt dat je het alleen doet voor het ophalen van de smaken. Het kan op twee manieren, met droog of met nat pekelen.

,,Droog pekelen is eigenlijk zout op het product strooien en een nacht laten intrekken. Het resultaat is echt bijzonder. Zeker met vis en kip werkt droog pekelen heel goed. Simpel een nacht laten trekken en klaar. Bij nat pekelen worden vlees, vis of groenten in water met zout en eventueel extra versterkende smaakstoffen gelegd. Zout en smaken trekken op die manier in de producten. Het heeft het effect van marineren. Bij vlees zorgt de combinatie van zout en eiwitten ervoor dat het vlees meer water vast kan houden. Een natte pekel zorgt er dus ook voor dat vlees sappig blijft na bereiding.”

