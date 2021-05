Steeds meer mensen trekken kaas en eieren uit de muur: ‘Je proeft de charme van het boerenerf’

Wat Eten We Vandaag: Kikkererw­ten­cur­ry met kruidige rijst

6 mei Deze vegetarische curry is licht pittig en heerlijk in combinatie met de kruidige rijst. Houd je een pittig gerecht? Voeg dan tabasco of een beetje sambal toe aan de curry voor extra pit. Ook kan je de Spaanse peper vervangen door een pittigere peper.