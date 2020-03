Sterrenkok Michel Roux (78) overleden

Roux, vaak omschreven als een 'bescheiden genie', schreef met zijn broer Albert gastronomische geschiedenis met hun Londense etablissement La Gavroche, dat de deuren opende in 1967. Het kreeg in 1982 als eerste restaurant in het Verenigd Koninkrijk een derde Michelin-ster. Dat resultaat boekten ze drie jaar later ook met The Waterside Inn in Bray.