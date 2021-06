Stimuleer je ‘denkhoofd’ met iets gezonds: geen wonderdrankje maar eieren en avocado

Goed voor onze hersenen zorgen. Dat is de boodschap die huisarts Rutger Verhoeff uitdraagt. Dat kan door beter slapen en sporten, weet kok Ramon Beuk, die samen met de arts Lekker Beter publiceerde. ,,Een vriendin van mij snoepte voor tentamens repen pure chocolade weg. De magnesium in pure chocolade heeft een ontspannende werking zei ze. En ze werd er heel vrolijk van", vertelt Beuk. ,,Nu doet de cafeïne in chocolade natuurlijk ook iets goeds voor de concentratie. Maar ik kan me zo indenken dat al dat chocolade eten nu ook weer niet op alles een positieve werking heeft.”

Hoe zit het met al de wonderdrankjes en pilletjes die zeggen de concentratie te verhogen? De huisarts gelooft er niet zo in. ,,Veel wonder drankjes geven een kortstondige oppepper", zegt Verhoeff. ,,Ons brein heeft energie nodig. En die energie kunnen we het beste uit goede voeding halen. Veel fruit dat vitamine c bevat, helpt bij de concentratie. Ook de voedingsvezels in volkoren producten geven veel energie en ook nog eens een voller gevoel.” Volgens Verhoeff bevatten bananen ook de nodig belangrijke stoffen voor de hersenen. ,,Hij vertelde mij ook over de positieve werking van avocado", aldus Beuk. ,,Waardoor mijn aandacht volledig naar de avocado ging.”

Onze hersenen hebben de aanvoer van gezonde vetten nodig

Volledig scherm Ramon Beuk en Rutger Verhoeff © Ramon Beuk Met avocado sla je de spijker op z’n kop, aldus Verhoeff. Beuk ging met zijn kennis en ervaring aan de slag .,,De avocado is medeverantwoordelijk voor de vezels in dit gerecht. Samen met de volkorenproducten, die ook zorgen voor de nodige koolhydraten. Onze hersenen hebben de aanvoer van gezonde vetten nodig. Avocado’s bevatten die in overvloed. Dat zorgt voor betere denkprestaties.”



Koolhydraten zijn weer belangrijk voor de hersenen om te kunnen functioneren. Het liefst koolhydraatbronnen met veel vezels. ,,Gebruik hiervoor geen kantinesalade of kant-en-klare maaltijdsalade", adivseert Beuk. ,,Je zal het eerst zelf moeten doen, maar daarna doet de salade zijn werk. Dan kan jij je richten op het échte denkwerk. Voor de concentratie zijn vezels belangrijk. Maar vezels hebben nog veel meer gezondheidseffecten. Ze verlagen het risico op suikerziekte, hart- en vaat- ziekten en borst- en darm- kanker. Dan hebben we het nog niet eens over het ei gehad. Eieren bevatten ook de nodige stoffen die de contractie bevorderen. Daar kan geen pilletje tegenop. En het is nog een superlekker ook.”

Gebakken avocado met eiersalade

Ingrediënten

3 sneden volkorenbrood

50 g volkorenmeel

1 avocado

3 eieren

3 eetl. olijfolie

3 eetl. magere yoghurt

1 eetl. geknipt bieslook

2 eetl. tuinkers

azijn

Bereiding

- Snijd de korsten van 1 snee brood af en doe ze in een keukenmachine. Voeg de helft van het volkorenmeel toe en maal alles fijn.

- Zet een plat bord klaar met bloem. Breek 1 ei op een diep bord en roer het los met een vork.

- Verwijder de schil van de avocado, snijd hem door- midden, verwijder de pit en snijd de avocadohelften in langwerpige plakken.

- Haal de plakken avocado door de bloem, dan door het ei en vervolgens door het mengsel van volkorenbrood en volkorenmeel.

- Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan met antiaanbaklaag. Bak hierin de plakken avocado aan beide kanten goudbruin en krokant.

- Rooster de overige 2 sneden brood.

- Kook de overige 2 eieren 6 minuten in kokend water, giet ze af en laat ze volledig afkoelen. Pel de eieren en hak ze fijn. Meng de eieren met de yoghurt, 1 eetlepel olijfolie, azijn en geknipt bieslook en breng op smaak met zout en peper.

- Verdeel de eiersalade over het brood en garneer met de plakken avocado. Bestrooi met tuinkers.

Voedingswaarde

Energie: 1109 kcal (pp: 554,5 kcal)

Koolhydraten: 82 g

Eiwitten: 37,8 g

Vetten: 68,8 g (verzadigde vetzuren: 11,1 g)

Vezels: 16,9 g

Meer over het boek van Rutger Verhoeff en Ramon Beuk over lekker en beter eten vind je hier.

