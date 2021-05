Stook jij de barbecue op nu het warm wordt? Met deze 5 bbq-gerechten van topchefs maak je indruk

1 Yankee style witlof is een gerecht waarover barbecuegoeroe Jord Althuizen schrijft op de site FoodandFriends: ‘Niks geen zachtgekookte witlof bedekt met muffe bechamelsaus, ham en kaas. Wij grillmasters hebben een veel beter idee en maken van deze bittere stronken een smakelijke BBQ-bite. Trust me, folks, witlof was nog nooit zo lekker.’

2 Garnalen van de BBQ

Visexpert Bart van Olphen tipt: ‘Het is belangrijk dat je de garnalen op het heetste deel van de barbecue flink schoeit en ze daarna opzij schuift, zodat ze indirect (bij minder warmte) langzaam verder kunnen garen. Let op dat je ze niet te lang grilt – een grote garnaal hooguit twee minuten per kant –, zeker als het pantser er nog omheen zit. Daar blijft namelijk vocht in zitten, wat ervoor zorgt dat de garnaal nog verder gaart.’

3 Vegan zwarte bonenburgers

Deze burgers zijn belachelijk lekker, vindt de Britse Rukmini Iyer, auteur van De Groene Barbecue. ‘Ik serveer ze altijd in broodjes, met mayonaise en augurkjes. Maak het jezelf makkelijk en bak ze eerst in de oven, dan kun je ze voor het eten snel op de barbecue afbakken.’

4 Campfire cannoli

Jord Althuizen zegt over cannoli: ‘Iedereen die in zijn jeugd op scouting heeft gezeten is bekend met het roosteren van brood aan een stok boven een knisperend kamp vuur. Gezellig spannende verhalen vertellen en als het brood klaar is, met boter besmeren en met suiker bestrooien. Dit gerechtje is een ode aan die mooie tijd die de basis heeft gelegd voor mijn voorliefde voor koken met vuur. Het brooddeeg is gebaseerd op de Porto Ricaanse mallorca, een zoet, zacht ontbijtbroodje, dat we een frisse vulling geven van limoncello-curd en blauwe bessen.

5 Fideua Catalan

Pieter Kok, auteur van het kookboek Buiten Eten: ‘Dit fideua-catalan-recept leerde ik op een camping aan de Middellandse Zee in Frankrijk, net op de grens met Spanje. Traditioneel wordt dit gerecht met de pasta fideo gemaakt, maar met in stukken gebroken spaghetti gaat het net zo goed. En schaam je niet voor de paellakruiden uit een zakje, zo doet half Catalonië dat ook.’

