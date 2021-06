Stukjes plastic in tompouces: Jumbo haalt gebakjes nét op tijd terug

Koken en Eten Hummus uit de supermarkt lijkt vaak amper op echte: ‘De makers halen fratsen uit’

3 juni De hummus die veel Nederlanders op hun brood smeren lijkt maar weinig op de versie die in het Midden-Oosten bekend is. Bovendien zijn lang niet alle soorten even gezond, zo blijkt uit een vergelijking van de Consumentenbond.