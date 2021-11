Supermarkt kan zorgen dat jij druiven koopt in plaats van koekjes: de truc zit in een bos wortelen

Hoe mensen zich gedragen in een winkel, dat kun je beïnvloeden. Het is een bekend fenomeen in de consumentenpsychologie dat het decoy-effect wordt genoemd. Het komt erop neer dat consumenten hun voorkeur veranderen tussen twee opties wanneer er een aantrekkelijke derde optie (de ‘decoy’) wordt gepresenteerd. ,,Het effect laat dus zien dat als jij een decoy toevoegt, dus een product waar eigenlijk bijna niemand voor zou kiezen, dat je mensen in de richting duwt van het product dat jij wil dat ze kiezen”, legt UM-onderzoekster Gitta van den Enden uit.

Quote Een decoy werkt dus om mensen in de richting van gezonde producten te duwen Gitta van den Enden Voor haar onderzoek deed zij een online experiment met 237 deelnemers, waarbij de ene groep twee opties (chocolade en druiven) en de andere groep drie opties (chocolade, druiven en wortelen) kreeg voorgelegd. In de eerste groep werd even vaak voor het gezonde als voor het ongezonde product gekozen, maar de tweede groep kreeg nog een derde optie voorgelegd die op basis van productkenmerken als smaakbeoordeling en kwaliteit van de ingrediënten minder aantrekkelijk waren gemaakt dan de druiven. Het toevoegen van de decoy zorgde er uiteindelijk voor dat in de tweede groep 73 procent voor de druiven koos. ,,Het werkt dus om mensen in de richting van gezonde producten te duwen”, concludeert Van den Enden.

Eerder onderzoek toonde al aan dat het afleidingseffect werkt als de decoy en het te verkopen product gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn. Het nieuwe zit in het toevoegen van extra producten. ,,Wij laten nu dus zien dat het ook werkt bij drie verschillende producten”, aldus Van den Enden. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Volledig scherm De keuze wordt makkelijker voor consument als er een derde, minder aantrekkelijke variant wordt getoond. © Maastricht University

Wat gebeurt hier nou dan precies in het brein van de consument? ,,De decoy wordt in dit geval gedomineerd door de druiven”, legt de onderzoekster uit. ,,Als je naar de ‘mixed choice set’ hierboven kijkt, zie je dat de druiven en chocoladekoekjes vrij vergelijkbaar zijn qua aantrekkelijkheid (de druiven zijn wat sterker op de kwaliteit van de ingrediënten en de koekjes zijn sterker op de smaakbeoordeling). De decoy (de wortels) heeft dezelfde smaakbeoordeling als de druiven, maar een lager kwaliteit van de ingrediënten, waardoor de druiven opeens een stuk aantrekkelijker worden.”

Je moet de producten dicht bij elkaar zetten

Supermarkten kunnen de kennis uit deze studie gebruiken, niet alleen om consumenten gezondere keuzes te laten maken, maar ook om voedselverspilling tegen te gaan. ,,Een supermarkt kan jou richting een product sturen door dat bijvoorbeeld op de kop van een schap te zetten of door bij de kassa’s een display neer te zetten. In dit onderzoek gebruikten we koekjes en die druiven, maar ook met een decoy, in dit geval dus de worteltjes”, vertelt Van den Enden. ,,Je moet er dan voor zorgen dat je bijvoorbeeld niet een heel groot schap hebt waar ergens die druiven en koekjes in staan, je moet het heel goed isoleren en het vergelijken met die decoy moet heel makkelijk zijn, anders werkt het niet.”

Het is ook van belang dat de verschillen tussen de producten expliciet zijn aangegeven, geeft Van den Enden tot slot mee. ,,In de studie zeiden wij bijvoorbeeld dat het cijfer van een 8 eruit is gekomen door een onafhankelijk panel van 100 mensen. Wij hebben het puur op smaak en kwaliteit gehouden, maar je kunt wel een beetje spelen met die productkarakteristieken. Je kunt bijvoorbeeld ook de prijs gebruiken.”

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.