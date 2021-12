Supermarkten doen weinig om dierenleed te voorkomen, Lidl doet het nog best aardig

Over de Tong Met menu ‘op tijd aan tafel’ tackelt restaurant Renzo de lockdown

We laveren op de stroom van het RIVM en de coronamaatregelen. Bijzonder respect voor de veerkracht welke de restaurants, in dit geval, tonen. De afhaal en bezorg zijn weer hot. Diner wordt lunch. Restaurant Renzo in Goirle haakt daar handig op in.

2 december